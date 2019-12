Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenbahnhalt beschädigt - Fahrzeug überschlägt sich - Randalierer

Straßenbahnhaltestelle beschädigt

Ein Zeuge bemerkte Donnerstagabend gegen 23:25 Uhr, wie zwei bislang Unbekannte gegen eine Straßenbahnhaltestelle in der Berliner Straße gegenüber dem Altersheim traten, so dass die Scheibe zu Bruch ging. Trotz sofortiger Fahndung konnten die beiden Täter von der Polizei nicht ergriffen werden.

Die Ermittlungen seitens der Polizei Gera wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

E-Bike aus Keller gestohlen

In der Zeit von 10. zum 12. Dezember verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Schenkendorfstraße. Von dort stahl der Täter ein abgestelltes E-Bike der Marke Cube 2017-Reaction Hybrid 400 in der Farbe schwarz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Fahrzeug überschlägt sich

Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst zwischen Wiebelsdorf und Tischendorf aus. Kurz zuvor war die 18-jährige Fahrerin eines Seat auf der Straße in Richtung Wiebesldorf gefahren und kam aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich und kam schwer beschädigt zum Stehen. Die junge Frau konnte leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Greizer Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

An Pkw randaliert

Donnersta gegen 22 Uhr traten mehrere bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei Pkw ab, die auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße abgestellt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den, vermutlich drei, Personen nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 entgegen.