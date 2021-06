In zwei Geraer Ortsteilen wird gebaut.

Straßenbaustellen in Thieschitz und Rubitz

Gera. Beide Maßnahmen beginnen im Juli.

Der Ortsteilbürgermeister von Milbitz, Thieschitz und Rubitz, Norbert Geißler (CDU), kündigt zwei Straßenbaustellen für den kommenden Monat Juli an.

Vom 1. bis zum 7. Juli soll die Straße von der Kreuzung an der Bäckerei bis zum Pflegeheim „Landgut Rubitz“ aus Mitteln der erweiterten Ortspauschale eine neue Straßendecke erhalten.

Voraussichtlich ab 12. Juli soll dann in anderem Auftrag innerhalb eines halben Jahres die Brücke im Zuge der Rubitzer Straße am Ortsausgang Richtung Töppeln erneuert werden. „Dazu wird eine Behelfsbrücke errichtet, die aber nur für eine Traglast von 3,5 Tonnen ausgelegt ist“, informiert Geißler und kündigt damit eine Umleitung des Lieferverkehrs nach und von Töppeln an.