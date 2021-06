Strategieentwurf für Smart City Gera wird jetzt diskutiert

Gera. Strategiekreis hat das 141-seitige Papier freigegeben. Stadtratsbeschluss für viertes Quartal 2021 erwartet.

Als wichtigen Meilenstein für das Smart-City-Projekt bezeichnet die Stadt Gera die Freigabe des Strategieentwurfes vom Strategiekreis am 25. Juni. Das 141-Seiten umfassende Papier stelle die analytische Herangehensweise, die Kostenpläne, Zielbilder und konkrete Maßnahmen vor. Alexander Leonhardt, Leiter des Amts für Zentrale Steuerung, wird zitiert: „Wir haben versucht, bestmöglich die Idee der Bürgerinnen und Bürger zur Stadtentwicklung aufzugreifen und in die Smart-City-Strategie einfließen zu lassen.“

Am 4. Oktober im Hauptausschuss

Das Strategiepapier werde jetzt in der Verwaltung und in den Projektgremien diskutiert und abgewogen. Die Diskussions- und Bewertungsergebnisse werden zusammengefasst, zur Entscheidung wiederum dem Strategiekreis vorgelegt und in den Entwurf eingearbeitet. Die finale Entscheidung für die Umsetzung von Maßnahmen obliege dem Stadtrat. Im Hauptausschuss am 4. Oktober 2021 solle der Strategieentwurf vorgelegt werden. Mit dem anschließenden Stadtratsbeschluss könnten bis 2026 die Projekte innerhalb der vier Zielbilder „Attraktive Arbeits-/Wohn- & Lebenskonzepte“, „Multimediale Mobilität“, „Nachhaltigkeit“ und „Lebenslanges Lernen & Innovation“ realisiert werden. Gera ist seit Juli 2019 Smart-City-Modellstadt und werde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat für eine digitale Modernisierung mit rund acht Millionen Euro gefördert. Ziel sei es, Gera unter der Nutzung moderner Technologien nachhaltig lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten.