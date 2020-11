Streetwork-Aktion in Gera „Kauf eins mehr“

Gera. „Kauf eins mehr“ hieß es am Samstag im Globus-Markt in Gera-Trebnitz. Der Verein Streetwork Gera bat wieder um Unterstützung für Hilfebedürftige. Kunden des Supermarktes waren aufgerufen, Artikel ihres Einkaufs – Dauerwaren, Konserven oder Hygieneprodukte - zu spenden. „Wir organisieren die Aktion nun schon seit knapp zehn Jahren. Viele Leute kennen uns und das Projekt und warten schon auf diesen Tag“, erzählte Andreas Heimerdinger, Straßensozialarbeiter und Vorsitzender des Streetwork-Vereins.

„Ob es eine Packung Nudeln ist oder eine Dose Suppe, am Ende kommt eine Menge zusammen. Damit können wir die von uns Betreuten recht lange versorgen“, so Andreas Heimerdinger. Es sind stets etwa 20 an der Zahl, die sich beim Streetwork-Verein Hilfe holen – angefangen von einer warmen Mahlzeit bis hin zur Begleitung durch eine Lebenskrise.

„Normalerweise erreichen wir die Hilfsbedürftigen auf der Straße oder suchen sie in ihren Wohnungen auf. Mitunter erhalten wir auch eine Information aus der Familie oder von Nachbarn, dass etwas schief läuft. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist der Kontakt zu den Betroffenen natürlich schwieriger geworden, da wir auch in unseren Einrichtungen regulieren müssen. Vieles funktioniert jetzt mit Termin. Nichtsdestotrotz wird die Hilfe immer gebraucht“, so Heimerdinger.

An eigenen Ständen boten die Streetworker am Samstag zudem Kreatives an, das in den vereinseigenen Werkstätten entstanden war: Holzarbeiten, Genähtes und Keramik. Alles Dinge, die Menschen im Rahmen einer Maßnahme geschaffen hatten oder junge Erwachsene, denen der Streetwork auf diese Weise zu einer Tagesstruktur verhilft. Die 26 Mitarbeiter des Vereins hatten am Abend 70 Kartons mit Spenden zusammen, zusätzlich noch einige Pakete Waschmittel, Getränke und zwei Eimer Orangen. Sie sagen allen Spendern und dem Globus für seine Unterstützung Danke.