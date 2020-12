Die Polizei in Gera musste wegen einem eskalierten Streit unter Hundebesitzern ausrücken. (Symbolfoto)

Gera-Leumnitz. Ein Streit beim Gassigehen eskalierte in Gera-Leumnitz dermaßen, sodass die Polizei mit einem Großaufgebot einschreiten musste.

Streit beim Gassigehen eskaliert – Großeinsatz in Gera

Die Polizei in Gera wurde am vergangenen Samstagabend wegen einer vermeintlichen Schlägerei in die Leumnitzer Straße gerufen. Vor Ort stellte sich für die mit einem Großaufgebot erschienene Polizei heraus, dass es hier zuvor einen Streit zwischen Hundebesitzern gekommen war.

Dieser eskalierte anschließend zwischen den zwei Männern (25 und 33 Jahre alt) und einer 39-jährigen Frau dermaßen, dass sogar der Hund des 33-Jährigen auf den Hund der 39-Jährigen losging und diesen dabei verletzte.

In der weiteren Folge gerieten dann die beiden alkoholisierten Männer aneinander und schubsten sich dabei gegenseitig. Der 33-Jährige musste letzten Endes verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen bereits aufgenommen.