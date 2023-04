Ein unbekannter Mann schlug in Gera einen Jugendlichen bis dieser zu Boden ging. (Symbolfoto)

Streit eskaliert in Gera: Jugendlicher wird zusammengeschlagen

Gera. Am Freitag eskalierte in Gera ein Streit zwischen einem Jugendlichen und einem unbekannten Mann. Der 16-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Freitag kam es in Gera zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Für den Jugendlichen endete der Streit im Krankenhaus.

Das Wortgefecht hatte sich laut Polizeiangaben am späten Abend in der Werner-Petzold-Straße zugetragen. Der 16-Jährige und der Unbekannte griffen sich zunächst verbal an, bis der unbekannte Mann handgreiflich wurde.

Dieser schlug dem Jungendlichen mit der Faust ins Gesicht. Der 16-Jährige ging daraufhin zu Boden, woraufhin der unbekannte Mann auf ihn eintrat.

Der Mann konnte im Anschluss unerkannt flüchten. Wie die Polizei mitteilte, musste der Jugendliche im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.