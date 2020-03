Wegen einer Parklücke musste ein Mann in Gera ins Krankenhaus. Ein anderer hat ihn geschlagen, da er in dieselbe Lücke parken wollte.

Gera. Weil beide in dieselbe Parklücke einparken wollten, schlug ein 39-Jähriger einen 30-Jährigen in Gera krankenhausreif.

Streit um Parklücke endet im Krankenhaus

Nachdem am Donnerstagnachmittag in der Tivolistraße eine scheinbar heiß begehrte Parklücke frei geworden war, wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw in diese einparken. Ihm zuvor kam allerdings ein 39-Jähriger, wie die Polizei Gera mitteilt. Nachdem der Jüngere den 39-Jährigen zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihm ins Gesicht. Der 30-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden und der andere Mann erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

