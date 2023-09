Streit unter Jugendlichen eskaliert, Diebe unterwegs – Meldungen der Polizei für Gera

Gera. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen musste die Polizei in Gera ausrücken. Zudem konnte ein Dieb auf frischer Tat ertappt werden, während ein weiterer mit dieser Beute entkam.

Mehrere Streifenwagen rückten am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Gera in die Julius-Sturm-Straße aus, wo ein Streit zwischen zwei 13 und 16 Jahre alten Jugendlichen eskaliert war. Laut Polizei hatte der 16-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten angegriffen und dabei leicht verletzt. Außerdem sei ein Basketball gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine medizinische Versorgung des 13-Jährigen war den Angaben zufolge nicht nötig.

Taschenlampenschein verrät Einbrecher

Der Schein seiner Taschenlampe hat in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher in Gera verraten. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 41-Jährige gegen 1.45 Uhr unberechtigt auf dem Gelände eines Möbelgeschäftes in der Theaterstraße auf. Polizisten bemerkten demnach das Licht und gingen der Sache auf den Grund. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gewaltsam die Tür eines Nebengelasses des Marktes geöffnet hatte und von dort offenbar ein defektes Elektrogerät stehlen wollte. Auf frischer Tat ertappt, muss er sich nun strafrechtlich dafür verantworten.

Jacke und Geldbörse entwendet

In der Zeit von Montag zu Dienstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Maler-Reinhold-Straße in Gera. Aus zwei dort abgestellten Fahrzeugen stahl der Dieb unter anderem eine Jacke sowie eine Geldbörse und konnte anschließend unerkannt entkommen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen (Bezugsnummer 0233115/2023) aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

