Streitgespräch eskaliert: 19-Jähriger bei Gera Arcaden verletzt

Ein Mann ist in der Nähe der Gera Arcaden verletzt worden (Symbolbild).

Gera. Zwei junge Männer sind in der Geraer Heinrichsstraße aneinander geraten. Einer der Männer wurde verletzt.

Ein 19-Jährige ist Dienstagabend in der Nähe der Gera Arcaden verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, verließ er gegen 19.30 Uhr das Einkaufszentrum in der Heinrichstraße.

Dort traf er auf einen stark alkoholisierten 17-Jährigen, bei dem später ein Alkoholwert von 2,2 Promille festgestellt wurde. Zwischen den beiden jungen Männern entwickelte sich ein Streitgespräch, bei dem der 17-Jährige den 19-Jährigen mehrfach schlug.

Polizisten trennten die Streithähne und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, brauchte aber keine ärztliche Behandlung.

