Stromautobahn SuedOstLink: Erste Bauarbeiten in Ostthüringen können starten

Gera. Die Arbeiten für die Kabelabschnittsstation im Saale-Holzland-Kreis und Kabelmonitoringstation im Landkreis Greiz dürfen vor Planfeststellung beginnen.

Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch die Zulassung für den vorzeitigen Baubeginn für erste einzelne Maßnahmen zum Bau der Starkstromtrasse SuedOstLinks erteilt. Das betrifft den Abschnitt B, der durch die Ostthüringer Landkreise Greiz und Saale-Holzland sowie durch Sachsen führt.

Nur lokal begrenzte Baumaßnahmen gestattet

Gebaut werden dürfen die Kabelabschnittsstation Königshofen in der Gemeinde Heideland im Saale-Holzland-Kreis sowie die Kabelmonitoringstation in Altgernsdorf in der Gemeinde Langenwetzendorf im Landkreis Greiz. Beide Bauwerke sind notwendig, um den Zustand der Erdkabel im Betrieb zu überwachen und bei Störungen schnell Fehler zu finden.

Der vorgezogene Baustart ist möglich, weil beide Maßnahmen örtlich begrenzt sind und ihre Errichtung strengen gesetzlichen Vorgaben genügt. So darf vor Planfeststellungsbeschluss nur gebaut werden, wenn die Maßnahmen klar abgrenzbar, umkehrbar und in der Art der Ausführung unstrittig sind. Die Bundesnetzagentur sieht diese Anforderungen erfüllt. Als Vorhabenträger muss der Netzbetreiber 50 Hertz als Bauherr nun auf die tangierten Kommunen und Ämter zugehen. Anfang des nächsten Jahres könnte mit der Realisierung der beiden Stationen begonnen werden.

Planfeststellung wird 2024 erwartet

50 Hertz hatte die ersten Anträge für die nun zugelassenen Maßnahmen Anfang Juni dieses Jahres bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Vorausgegangen waren intensive Prüfungen, Infomärkte zur Information der Öffentlichkeit sowie Einigungen mit den Grundstückseigentümern. Im Abschnitt B plant 50 Hertz mehrere vorgezogene Maßnahmen. Dazu zählen die Realisierung einzelner geschlossener Querungen von Gewässern oder Straßen. Und um die ab Herbst einsetzende, vegetationsfreie Zeit zu nutzen, könnten an einigen Stellen Baumfällungen erfolgen. Die Passage des Tautenhainer Walds ist hiervon jedoch ausdrücklich ausgenommen. Klar ist auch: Die Bauarbeiten in der Breite werden erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses starten. Dieser wird im Jahr 2024 erwartet.