Freileitungsmonteure arbeiten auf einem Hochspannungsmast in Mildenfurth.

Stromseilartisten in luftiger Höhe

MildenfurthFreileitungsmonteure der Firma Eltel arbeiten auf einem Hochspannungsmast in Mildenfurth. Insgesamt fünf Masten mit einer Höhe zwischen 23 und 29 Meter Höhe wurden seit Mitte März zwischen Köckritz und Wünschendorf von der TEN-Thüringer Energienetze errichtet. Wegen neuer gesetzlicher Bestimmungen hinsichtlich Höhe und Tragfähigkeit speziell an Straßenüberquerungen, Wasserläufen und Querungen von Eisenbahnstrecken, wurden die bestehenden Masten an diesen Kreuzungspunkten durch größere und stabilere Masten ersetzt.