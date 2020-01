Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studenten-Ideen zum Zschochernplatz Gera werden vorgestellt

Am Donnerstag, 23. Januar, werden ab 17 Uhr im Foyer des Rathaussaales in Gera Gestaltungsideen für den Zschochernplatz präsentiert. Es sind Ergebnisse des sogenannten „Placemaking Labs“ der Fakultät Architektur und Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar, das mit der Gastprofessorin Meg Walker aus New York City durchgeführt wurde.

Den Zschochernplatz in seiner Bedeutung und Funktion herauszuarbeiten und attraktiver zu machen, war Aufgabe des „Placemaking Labs“, zu der 17 internationale Studierende der Bauhaus-Uni Ideen entwickelt haben. „Für unser Studienprojekt fiel die Wahl auf den Zschochern, da der Platz mit seinem eigenen Quartiercharakter in der Innenstadt einen wichtigen Pol zu den eher großteiligen Strukturen um die zukünftige Neue Mitte bilden könnte“, so Dozent Philippe Schmidt, der die Kooperation mit Meg Walker initiiert hat.

Der Platzraum sollte möglichst so gestaltet werden, dass er Nutzungen erlaubt, die bisher vielleicht noch keine Rolle spielten und seine Bedeutung hervorheben. „Längerfristig ist hierfür das Engagement und Zusammenspiel von privatem Investment, Grundstückseigentümern, der Zivilgesellschaft und der Stadtverwaltung gefragt“, betont Meg Walker. Unterstützt wurde das Studienprojekt vom Verein Ja für Gera und der Stadtverwaltung. Auch Wünsche und Äußerungen von Bürgern, die in Gera befragt wurden, seien in die Arbeiten eingeflossen.