Studienanfänger an Dualer Hochschule in Gera begrüßt

Gera. Duale Hochschule Gera-Eisenach bietet praxisnahe Bachelor-Studiengänge.

Am Montag hat Präsident Burkhard Utecht die 343 Studienanfänger am Geraer Campus der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) begrüßt. Zuvor haben sie bereits eine mehrwöchige Kennenlernphase bei ihren Praxispartnern absolviert. Als Willkommensgeschenk erhielt jeder Studienanfänger die bereits zur Tradition gewordene „Ersti-Tüte“ mit vielen praktischen und schönen Überraschungen, gespendet von Praxispartnern der Hochschule. Auch in diesem Jahr sind die technischen Studienangebote am Campus wieder besonders stark ausgelastet. Mit 152 Studienanfängern in den dualen Informatik- und Elektrotechnik-Studiengängen wurde im Studienbereich Technik in Gera ein Rekordwert seit dem fast 25-jährigen Bestehen der Hochschuleinrichtung erzielt. Hinzu kommen 114 Neuimmatrikulationen im Studiengang Soziale Arbeit sowie 77 Studienanfänger in den betriebswirtschaftlichen Studienangeboten am Campus. Damit sind jetzt insgesamt 915 Studierende für einen der zehn duale Bachelorstudiengänge in über 25 Spezialisierungen auf den Gebieten Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit am Standort Gera eingeschrieben. Madeleine Miotke (links) aus Greiz und Liss Schönfelder aus Naumburg haben sich für den Studiengang „Gesundheitsmanagement“ entschieden. Seit fast 25 Jahren werden in Gera und Eisenach duale Studiengänge angeboten. An beiden Campus der DHGE zusammen wurden in diesem Jahr 545 Studierende neu immatrikuliert bei knapp 1.400 insgesamt eingeschriebenen Studierenden. „Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der Pandemie und den wirtschaftlichen Verwerfungen der aktuellen Zeit unsere Studierendenzahlen halten konnten. Als wesentlichen Grund hierfür sehen wir unsere besondere regionale Vernetzung und den weiterhin bestehenden großen Nachwuchskräftebedarf der Wirtschaft“, sagte Burkhard Utecht. Über 8.500 Absolventinnen und Absolventen konnten bisher ihr duales Studium an der DHGE erfolgreich abschließen. red.