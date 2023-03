Studienmesse im Geraer Kultur- und Kongresszentrum

Gera. Namhafte Studieneinrichtungen präsentieren sich auf der 15. Studienmesse unter dem Motto „Studieren zu Haus“.

Namhafte Studieneinrichtungen präsentieren sich am Mittwoch, 15. März, von 10 bis 16 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Gera auf der 15. Studienmesse unter dem Motto „Studieren zu Haus“. 50 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt.

Die Veranstaltung, die vom Landkreis Greiz mit Unterstützung der Stadt Gera, der Arbeitsagentur und der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen ausgerichtet wird, bietet Informationen und Beratungen rund ums Studieren. Mit dabei sind unter anderem die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Bauhaus-Universität Weimar, die Technische Universität (TU) Ilmenau, die Universität Leipzig, die Universität Erfurt, die TU Chemnitz und die TU Dresden, aber auch die Bundespolizeiakademie, die Karriereberatung der Bundeswehr, die Duale Hochschule Gera-Eisenach, die SRH Hochschule für Gesundheit oder die Hochschulen aus Erfurt, Jena, Mittweida und Zwickau.

Umfangreiches Vortragsprogramm

Ebenso zeigen 15 regionale Unternehmen, welche dualen Studienangebote und Karrieremöglichkeiten sie jungen Leuten zu bieten haben. Parallel zu den Beratungen an den Messeständen können sich die Besucher in einem umfangreichen Vortragsprogramm der Hochschulen, Universitäten und Institutionen von 10.30 bis 14 Uhr weitere Informationen zu verschiedenen Themenfeldern holen. Insgesamt werden 20 solcher Vortragsveranstaltungen in vier Konferenzräumen stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit knapp 1000 Besuchern.

„Die Region ist voller Chancen und wir, die Unternehmen und die Gesellschaft, brauchen kluge Köpfe, Macher und Gestalter!“, wirbt die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) für die Bildungsangebote in Mitteldeutschland, sowohl für Ausbildung als auch für Studium.

Weitere Informationen unter www.landkreis-greiz.de oder https://studienmesse23.gera.de