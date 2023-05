Sturz mit zwei Promille: 79-Jähriger versucht, sich in Gera an fahrender Straßenbahn abzustützen

Gera In Gera hat ein 79-jähriger Mann versucht, sich an einer fahrenden Straßenbahn abzustützen. Er stürzte und wurde verletzt.

Ein betrunkener 79-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Straße der Völkerfreundschaft in Gera gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er sich in der Straßenbahnwendeschleife an einer fahrenden Straßenbahn abstützen. Dabei ist er gestürzt.

Ein Rettungwagen hat den Mann ins Krankenhaus gebracht, da er sich beim dem Sturz verletzt hat. Der Atemalkoholtest hat für den 79-Jährigen einen Wert von über zwei Promille ergeben.

