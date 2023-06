Suche nach vermisstem 78-Jährigen aus Gera: Polizei befürchtet Gefahr für Leib und Leben

Gera Seit Donnerstagnachmittag wird ein Mann aus Gera vermisst. Die Polizei startete umfangreiche Suchmaßnahmen und bittet um Mithilfe.

Seit Donnerstagnachmittag wird der 78-jährige Gerd Betz aus Gera vermisst. Laut Polizeiangaben wurde er zuletzt gegen 15.30 Uhr im Bereich seiner Wohnanschrift am Pflegeheim in der Auerbachstraße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Nachdem gegen 18 Uhr bei der Polizei in Gera die Vermisstenanzeige einging, wurden unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In diesem Zusammenhang kamen mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund zum Einsatz. Eine mögliche Spur führte dabei in Richtung Weißig/ Dürrenebersdorf.

Die aktuell weiterhin andauernde Suche nach Herrn Betz verlief bis dato erfolglos.

Herr Betz kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 185 cm groß

schlank

dunkelgraue kurze Haare

Bekleidet mit:

hellgrauem T-Shirt

hellblauer ¾ Jeans

schwarzen Turnschuhen

führt zwei Unterarmstützen mit sich

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Gefahr für Leib und Leben

Des Weiteren ist Herr Betz nach vorliegenden Erkenntnissen zeitlich und örtlich nicht orientiert, so dass eine Gefahr für Leib oder Leben nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie Herrn Betz antreffen bzw. Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Polizei in Gera, unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0, oder jede andere Polizeidienststelle.

