Gera Suchtberatung in Gera beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Gera. Tür steht für zwei Stunden für Interessierte offen

Die Suchtberatungsstelle in Gera beteiligt sich am kommenden Donnerstag, 9. November an der bundesweiten Aktion „Suchtberatung kommunal wertvoll!“

Zu diesem Anlass sind alle Interessenten in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in die Beratungsräume in der Ludwig-Jahn-Straße 3-5 recht herzlich eingeladen. Fachberater und Therapeuten stehen für Fragen gern zur Verfügung, geben Auskunft zu ihrer Arbeit und zeigen Hilfsmöglichkeiten für Betroffene sowie Angehörige auf.

Der diesjährige 4. Aktionstag steht unter dem Motto „Wieso? Weshalb? Darum!“ und soll über den bedeutenden gesellschaftlichen Stellenwert der Suchtberatungsstellen in Deutschland informieren.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) und ihre Mitgliedsverbände haben den Aktionstag Suchtberatung 2020 ins Leben gerufen, um unterschiedliche Zielgruppen die Arbeit der Suchtberatungsstellen vor Ort aufzuzeigen.