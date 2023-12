Superhelden und Rettungsengel schweben über Klinikum in Gera

Spiderman und Superman ziehen am Nikolaustag eine Show am Fenster der Kinderklinik in Gera ab.

Gera Wie ein Spezialtrupp der Geraer Berufsfeuerwehr für strahlende Augen in der Kinderklinik sorgt

Großes Aufsehen am Nikolaustag vor dem SRH Wald-Klinikum in Gera: Ein kompletter Löschzug der Geraer Berufsfeuerwehr rollt mit mehreren Fahrzeugen vor den Haupteingang zum Krankenhaus. Mit dabei die Superhelden von Gera: Spider-Man, Super Mario, Hulk und ein wunderschöner Engel. Dann fährt die Drehleiter den Korb auf 28 Meter Höhe aus und die Geraer Superhelden seilen sich - einer nach dem anderen - ab zur Freude der Kinder, die staunend am weit geöffneten Fenster der Kinderklinik stehen und zuschauen dürfen.

Geraer Spezialeinheit beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Mit dieser Aktion zum Nikolaustag beteiligen sich Mitglieder des Höhenrettungsdienstes der Berufsfeuerwehr Gera an einer bundesweiten Aktion. Die Kostüme für die Geraer Superhelden hat das Krankenhaus zur Verfügung gestellt. „Sie stammen von einer Aktion unserer Auszubildenden vom Vorjahr“, verrät die Marketingchefin des Klinikums, Katrin Wiesner.

„Das ist richtig spannend“, stellte ein Patient fest, der gerade mit seiner Frau aus Aschersleben zu einer Nachuntersuchung angereist war und die besondere Trainingseinheit der Geraer Höhenrettung mit eigenen Augen und der Smartphone-Kamera verfolgen konnte. Spider-Man Stefan Borstel, Super Mario Nico Kirchner und Hulk Christian Barnicke gehören dem 32-köpfigen Spezialtrupp der Geraer Feuerwehr an. Den besonderen Einsatz am Seil vor der Kinderklinik des Krankenhauses konnten sie als eine Trainingseinheit verbuchen.

Erster Einsatz aus der Luft für einen rettenden Engel

Als rettender Engel hatte sich Pia Jünemann beteiligt. Die 18-Jährige ist Bundesfreiwillige im Geraer Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Das Retten am Seil aus der Luft hatte sich mit den versierten Spezialisten der Feuerwehr mit geübt, um sich am Nikolaustag aus der Höhe abzuseilen. „Als ich gehört hatte, dass es bei dieser Aktion um Kinder geht, habe ich sofort zugesagt mitzumachen“, sagt Pia Jünemann. Beruflich will sich der Geraer Abiturientin nach dem gelungenen Einsatz als Engel mit weißen Flügeln aber dennoch künftig für den Rettungsdienst qualifizieren.

Rettungsengel Pia Jünemann nach ihrem Einsatz.. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

In der Kinderklinik war der vierjährige Tyler Luis besonders begeistert von Spidermann. „Eine schöne Sache“, freute sich mit ihm die Mutti Julia Wiesner, als die Superhelden auch noch auf die Station kamen, um die Kinder zu besuchen. „Die positive Aufregung tut den Kindern gut und lenkt ab von der Krankheit“, stellt die Krankenhaus-Psychologin Ines Purgold fest. Zwölf Kinder werden aktuell in der Kinderklinik betreut, „zum Teil haben sie schwere Erkrankungen“, sagt die Kinderärztin Julia Theilig, die sich mit ihren kleine Patienten über die Abwechslung gefreut hat.

Feuerwehrleute wollen Mut machen

„Mit dieser bundesweiten Aktion der Höhenrettungsgruppen konnten wir Kindern trotz der aktuell schwierigen Umstände im Krankenhausalltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vor allem in der besinnlichen und familiären Weihnachtszeit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, den Patientinnen und Patienten der Kinderklinik eine Freude zu bereiten, Trost zu spenden und Mut zu machen,“ erklärt Thilo Schütz, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.