Gera. Der prämierte deutsche Film läuft bereits am Dienstag, 18 Uhr in der Heinrichstraße 47 in Gera.

„Systemsprenger“ im Geraer Filmclub Comma

Der Filmclub Comma in der Heinrichstraße 47 in Gera zeigt am Dienstag, 10. März, bereits ab 18 Uhr den deutschen Film „Systemsprenger” von 2019. Nora Fingescheidts Spielfilmdebüt lief 2019 im Wettbewerb der 69. Berlinale und wurde dort mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Inzwischen erhielt der Film international zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Zum Inhalt: Sie ist laut, wild und unberechenbar: Benni! Die Neunjährige treibt ihre Mitmenschen zur Verzweiflung. Dabei will sie nur eines: wieder zurück nach Hause. Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei Mama wohnen. Doch Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien.