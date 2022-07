Täglich ein neuer Prügelknabe

Meine Meinung: Christiane Kneisel vermisst ganzheitliche Ansätze

Mal sind es die Mieter, die zu wenig sparen. Dann sind es die Vermieter, die zu wenig investieren. Mal sind es die Autofahrer, die sich für SUV und Diesel entschieden haben. Das nächste Mal sind es die öffentlichen Einrichtungen, die zu viel beleuchten… Auf dem Weg zur Bewältigung der Energiekrise scheint gefühlt jede Verbrauchergruppe einmal zum Prügelknaben der Nation zu werden.

Deshalb kann man dem Vorstand der Geraer Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ durchaus beipflichten. Er plädiert dafür, sinnvolle gesamtgesellschaftliche Konzepte zu entwerfen. Diese müssten bundesweit von der Offshore-Anlage in der Nordsee bis zum Speicherbecken im Gebirge ein geschlossenes System beinhalten.

Auch beim Weg zum Energie-Einspar-Ziel gibt es derzeit für Endverbraucher mehr Fragen als Antworten. Stichwort: monatelange Wartezeiten für innovative Technik, sei es beispielsweise Auto- oder auch Heiztechnik . Damit scheitern aktuell viele Ideen an der Realität und demotivieren zugleich jene, die beispielhaft vorangehen wollen. Alle Bedarfe gleichermaßen zu berücksichtigen – im Wohnen, in der Industrie, in der öffentlichen Hand und im individuellen Verbrauch – das gleicht der Quadratur des Kreises.