Erich Moser in seinem Garten.

Seltene Pflanzen in Gera: Täglich Zeit im Garten verbringen

Gera. Geraer Diplomgartenbauingenieur hat seltene Pflanzen im Garten.

Stolz zeigt Erich Moser seinen nicht mehr in ganz voller Blüte stehenden runzelblättrigen Schneeball (Viburnum rhytidophyllum). Eine so üppige Blüte hat er an dem geschätzt etwa 50 Jahre alten, seltenen Strauch noch nicht erlebt.

Der Diplomgartenbauingenieur hat 40 Jahre im Amt für Stadtgrün gearbeitet. Seit seiner Pensionierung ist sein Garten, hier gibt es unter anderem auch weiße Pfingstrosen, Farne, eine Korkenzieher-Haselnuss und eine große Blauzeder, sein Hobby.