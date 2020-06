Tag der Geschichte(n) für Hobbyhistoriker in Gera geplant

Die Gedenkstätte Amthordurchgang Gera plant mit dem Stadtmuseum erstmalig einen „Tag der offenen Geschichte(n)“. Voraussichtlich am 28. November soll das offene Veranstaltungsformat im Stadtmuseum lokal ansässigen Hobbyhistorikern und sich mit Stadtgeschichte befassenden Vereinen und Initiativen die Möglichkeit geben, eigene Arbeitsergebnisse auszustellen, vorzutragen oder Eigenverlagsproduktionen zu vertreiben.

Es sollen die Forschungsinitiativen im Mittelpunkt stehen, die bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhalten, weil ihre Bekanntheit zu gering, die Forschungsfelder unbekannt oder die Möglichkeiten zur Präsentation bisher nicht gegeben waren. Das schließt auch Forschungsarbeiten von Jugendlichen und Schülern ein, die sich schulisch oder privat mit der Geschichte Geras befassen. Darüber hinaus dient der Tag der Vernetzung von lokal und regional ansässigen Vereinen und dem themenübergreifenden Austausch.

Pro Aussteller stehen ein Tisch sowie bei Bedarf Stellwände zur Verfügung. In einem separaten Raum können Projekte detaillierter vorgestellt werden. Zusätzlich soll es ein Online-Angebot geben. Eine Anmeldung ist bis zum 6. November über Formulare möglich, die in der Gedenkstätte Amthordurchgang und im Stadtmuseum ausliegen.