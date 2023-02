Tag der offenen Tür an SBBS Technik Gera

Blick auf die SBBS Technik in der Berliner Straße in Gera.

Gera. Vorstellung von interessanten Berufen und Bildungsgängen für Absolventen von Haupt- und Regelschule

Am Sonnabend, dem 25. Februar, öffnet die Staatliche Berufsbildende Schule (SBBS) Technik Gera am Standort Berliner Straße 155 und 157 ihre Türen.

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind alle interessierten Besucher willkommen, heißt es in einer Ankündigung der Schule. Besonders herzlich sind künftige Absolventen von Haupt- und Regelschulen und deren Eltern eingeladen, sich an diesem Tag ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten an der SBBS Technik zu machen.

Bei einem Rundgang durch die mit moderner und hochwertiger Technik ausgestatteten Werkstätten und Labore können sich die Besucher von den attraktiven Lehr- und Lernbedingungen überzeugen. Viele Fachlehrer und Vertreter der Schulleitung geben Informationen und Auskünfte zu den einzelnen Berufen sowie weiterführenden Bildungsgängen und deren Aufnahmevoraussetzungen.

Schwerpunkte der schulischen Präsentation werden die Ausbildungsberufe in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik, Bautechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung sein.

Neu an der Schule ist seit Anfang Februar die Ausbildung zum Ofen- und Luftheizungsbauer. Interessierte Schüler können sich über die weiterführenden Bildungsgänge im Wahlschulbereich beraten lassen, hier insbesondere die Fachoberschule (FOS) und die Berufsfachschule (BFS). Gleichfalls können sie sich über das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) informieren.

„Sollten Sie, liebe Absolventen der Haupt- und Regelschulen, noch unentschlossen sein, welche Ausbildung oder weiterführende Schule für Sie die richtige Wahl ist und welche Voraussetzungen für die einzelnen Bildungsgänge erforderlich sind, lohnt sich ein Besuch an diesem Tag besonders“, heißt es von Seiten der Schulleitung.

Bewerbungsunterlagen für einen weiterführenden Bildungsgang können an diesem Tag bereits mitgebracht, vor Ort vervollständigt und auch gleich eingereicht werden.