Spritzen und Leitern: Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Am kommenden Samstag öffnet die Freiwillige Feuerwehr in Bad Köstritz ihre Tore. Besucher erwartet ein buntes Programm.

Am kommenden Sonnabend lädt die Freiwillige Feuerwehr Bad Köstritz als auch der Feuerwehrverein Bad Köstritz zum Tag der offen Tür ein. Das Programm in der Bahnhofstraße 50c in Bad Köstritz beginnt um 10 Uhr. Bis 17 Uhr wartet auf die Besucher ein buntes Programm, angefangen von Hüpfburg und Kinderschminken über Tombola und Technikschau. Die Gulaschkanone werde genauso wie der Rost angefeuert, aber auch Kaffee und Kuchen seien im Angebot, heißt es.