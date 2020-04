Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tagestipp: Ein Säckchen für Geschichten

Wie wäre es mit einem Geschichten- und Schatzsäckchen? In der Kindertagesstätte Regenbogen in Wünschendorf kommen die richtig gut an, sagt Theresa Barth. „Wir nutzen sie, um Geschichten und Märchen gemeinsam nachzuerzählen und nachzuspielen. Dafür gestalten wir mit den Kindern individuelle Figuren und hauchen dem Säckchen damit Leben ein“, erzählt die Leiterin des Kindergartens.

So sehen die fertigen Säckchen aus. Foto: Theresa Barth

Für ein solches Geschichtensäckchen werden benötigt: Nähmaschine, Stoff (vorzugsweise Baumwolle), Garn, Kordel, Lineal und Schere. Und so wird es genäht: Aus dem Stoff zwei Rechtecke oder Quadrate im gewünschten Maß zuschneiden, zum Beispiel 19 Zentimeter breit und 25 Zentimeter hoch. Den Stoff rechts auf rechts legen, das heißt, die „schönen Seiten“ liegen dabei innen. Mit Gerad- oder Zickzackstich die Teile an zwei Seiten und am unteren Rand zusammen nähen. Anschließend wird am oberen Rand der Stoff etwa zwei Zentimeter für die Kordel umgeschlagen und festgenäht. Dann die Kordel durchziehen, die Länge wie gewünscht anpassen und verknoten. Fertig.

Die Einrichtung nimmt übrigens am Bundesprogramm „Sprach-Kita“ teil, was zugleich bedeutet, dass die alltagsintegrierte sprachliche Bildung ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit des Hauses ist. Gerade hierfür bietet auch das Geschichtssäckchen den Jüngsten immer wieder Gelegenheit zum sprachlichen Austausch miteinandern, lockt zum phantasievollen Nacherzählen und damit zum spielend leichten Lernen.