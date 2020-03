Gera. DRK bietet auch für Helfer in Gera Online-Kurse an.

Tagestipp Onlinekurse für Helfer

„So etwas habe ich in all den Jahren noch nie erlebt“, sagt Marc Brade, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des DRK Gera-Stadt. „In der momentanen Lage ist die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für jeden mit Kontakt zu Mitmenschen überall gegeben. Also muss gehandelt werden. Deshalb steht für das Rote Kreuz der Eigenschutz und der der Helfer vor einer Infizierung an erster Stelle.“ Etwa 170 hauptamtlich Beschäftige zählt das DRK in Gera.Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bis zu 37 ehrenamtliche DRK-Kräfte unterstützen gegenwärtig in der Stadt. Laut Marc Brade seien sie bei der Verpflegung des Krisenstabes und seiner Hilfskräfte, zu denen beispielsweise die Kraftfahrer gehören, zu finden. Das Einsatzgebiet der Freiwilligen umfasst ebenso die Verteilung des Essens an vier Standorten. Auch bei mobilen Testabnahmestelle auf den Hofwiesenparkplatz helfen sie mit. Der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter weist darauf hin, dass sich bereits 13 Frauen und Männer aus Gera beim Team Thüringen, einer Online-Mitmachplattform des Roten Kreuzes gemeldet haben. Sie ist zu finden unter www.team-thueringen.info. „Das DRK Thüringen bietet dort eine etwa 30 Minuten dauernde Online-Schulung zum Thema Hygiene- und Infektionsschutz für die registrierten Helfer und alle Interessierten an. Jeder, der den Onlinekurs erfolgreich absolviert hat, erhält ein Zertifikat. Es dient als Nachweis über die erworbenen Kompetenzen.“ Das Schulungsangebot kann man über die Internetseite des Team Thüringen erreichen oder unter den folgenden Link aufrufen: https://www.easy-lms.com/de/hygiene-und-desinfektionsschulung-thuringen/course-45766.