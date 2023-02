Tante Emma auf Rädern macht in Niederpöllnitz Station

Niederpöllnitz. Einmal pro Woche können die Einwohner von Niederpöllnitz beim „Engelswieser Frischdienst“ Lebensmittel einkaufen.

Immer donnerstags gegen 8.45 Uhr macht der mobile Lebensmittelhandel vom „Engelswieser Frischdienst“ aus dem Vogtland in der Bahnhofstraße in Niederpöllnitz Station. Rund 3000 verschiedene Produkte hat Yvonne Müller an Bord. Und hat sie irgendetwas nicht dabei, wird es prompt besorgt und in der nächsten Woche mitgebracht.

Besonders für die älteren Bewohner des Ortes ist dies bislang die einzige Möglichkeit, Waren des täglichen Bedarfs einzukaufen. Die Gemeinde Harth-Pöllnitz ist schon seit langem bemüht, eine dauerhafte Einkaufsmöglichkeit im Ort zu etablieren. Bisher leider ohne Erfolg.