Tastmodell für die Stadt Gera kommt

Gera. Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes kann lang geplantes Projekt realisieren

Das seit langem angedachte Tastmodell für die Stadt Gera hat jetzt gute Chancen, zeitnah realisiert zu werden. In seiner Abschlussrede bei der Wahlveranstaltung der Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen am vergangenen Samstag erläuterte Matthias Schiedek den aktuellen Stand dieses Projektes. Er konnte berichten, dass der Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank eingegangen ist. Mit diesem Bescheid ist es nun möglich den Auftrag für die Errichtung des Tastmodells in den nächsten Wochen auszulösen. Daraufhin wurde spontan eine Spendensammlung unter den Mitgliedern und den Gästen durchgeführt, da viele der Anwesenden das Bedürfnis hatten, einen Teil zur Realisierung des lange geplanten Projektes beizutragen, teilte die Kreisorganisation mit.

Matthias Schiedek bedankte sich im Namen des Vorstandes herzlich bei allen Spendern für ihre Unterstützung. Die gesammelten Spenden sollen ausnahmslos für die Finanzierung des Tastmodells verwendet werden.

Die Neuwahlen in der Kreisorganisation Gera brachten folgendes Ergebnis: Matthias Schiedek wurde in seiner Position als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Wiedergewählt wurden ebenfalls Astrid Malpricht als Stellvertreterin sowie Volker Bohnhardt als Beisitzer.

Die Kreisorganisation sagt den bisherigen Amtsinhabern für ihre in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit danke, beglückwünscht die wiedergewählten Kreisvorstandsmitglieder und wünscht ihnen viel Erfolg und Freude im Ehrenamt. Auf diesem Weg möchte sich der neue Kreisvorstand auch bei dem Wahlleiter Johannes Pohl und bei seinen Helferinnen Liane Pohl und Kathrin Rietschel bedanken.