Tatrawagen in Gera mit neuen Holzsitzen ausgestattet

Gera. GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera kündigt Modernisierung für die zwei Straßenbahnwagen 309 und 310 an.

Ergonomisch geformte Holzsitze mit einer robusten und somit weitestgehend vandalismusbeständigen Laminatbeschichtung ersetzen die 30 Jahre alte Bestuhlung der beiden Straßenbahnwagen 309 und 310, kündigt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera an.

„In der Vergangenheit konnten wir verschlissene und beschädigte Sitze durch Restbestände aus ausgemusterten Bahnen ersetzen. Unsere Restbestände sind jedoch inzwischen aufgebraucht und die Sitze nicht mehr neu zu bekommen. Wir haben uns deshalb nach Alternativen umgesehen, die den Anforderungen im Stadtverkehr gerecht werden“, berichtet Sebastian Krapp, Leiter der Abteilung Instandsetzung der GVB. „Sitze in Straßenbahnen und Bussen müssen bequem, dabei aber auch robust und langlebig sein. Seit der Corona-Pandemie wird auch das Thema Hygiene immer wichtiger“, so Krapp weiter.

Die Neubestuhlung ist mit dem bestehenden Unterbau der Bahn kompatibel, somit konnten hier bereits Kosten gespart werden. Hinzu käme, dass die aufwändige Reinigung der Polster mit speziellen Reinigungssystemen und -mitteln künftig entfällt. Die Holzsitzschalen gewährleisten durch ihre ergonomische Form eine bequeme Sitzposition, freut sich der GVB.

Die Oberfläche sei auch so strukturiert, dass ein lästiges Verrutschen beim Sitzen trotz glatter Oberfläche weitgehend verhindert werde GVB- Geschäftsführer Thorsten Rühle begründet die bewusste Entscheidung für einen natürlichen Rohstoff folgendermaßen: „Nachhaltigkeit ist nicht nur bei der Ernährung und in der Mode ein Thema, sondern auch in der Inneneinrichtung. Umweltbewusst zu leben ist eigentlich nichtschwer, denn bereits durch kleine Veränderungen im Alltag können wertvolle Ressourcengeschont und die Umwelt geschützt werden“. „Wir haben nun die Möglichkeit des direkten Vergleichs: Holz- oder Polstersitze – was kommt beim Fahrgast besser an? Was hält länger?Was wirkt länger ansehnlich? Die Erfahrungen der nächsten Jahre werden uns helfen, über den zukünftigen Stil zu entscheiden“, ergänzt Krapp. Auf das Ergebnis dürfen die Fahrgäste künftig gespannt sein.