Taufe unter blauem Schaustellerhimmel in Gera

Gera. Besonderes Ereignis vor der Eröffnung des Geraer Frühlingsvolksfestes.

Einen Tag vor der Eröffnung des Frühlingsvolksfestes gab es auf dem Festplatz am Hofwiesenpark ein besonderes Ereignis. Katharina Hentrich und Florian Splitt haben ihre einjährige Tochter Emilia vor der Kulisse ihres Flippers unter freiem Himmel taufen lassen. Für den neuen Zirkus- und Schaustellerpfarrer, Klaus Zebe, war es der erste Taufgottesdienst in seiner neuen Amt. Beistand erhielt er dabei von seinem Vorgänger Conrad Herold (rechts), der in seiner Amtszeit etwa 200 Mädchen und Jungen Im Zirkus oder auf den Rummelplätzen im Bereich der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland getauft hat. Als Taufspruch für Emilia haben sich die Eltern diesen Vers gewünscht: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“. pm