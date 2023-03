Tauschbörse für bedürftige Menschen in Gera eröffnet

Gera. Projekt zur Teilhabe und Integration mit Befähigung zur beruflichen Eingliederung gestartet.

Am Montag wurde eine Tauschbörse unter dem Dach des Bildungsdienstleisters SBH Nordost GmbH in der Reichsstraße 16d eröffnet. Hier erwarten die Projektverantwortliche Christin Voigt (hinten rechts) und die Teilnehmenden Marko Ebel, Daniel Wittwer, Peter Pulz, Claudia Glowacki und Dirk Schleicher immer montags und dienstags zwischen 8 und 14 Uhr ihre Kundschaft. Das Angebot richtet sich vorrangig an erwerbslose und bedürftige Menschen, die unter anderem Kleidung, Geschirr, Schuhe, Bücher, Videos, oder Haushaltsgegeräte eintauschen oder spenden können. Getauscht oder gespendet werden können alle Gegenstände, die nicht beschädigt oder stark verschmutzt sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Tauschbörse wird im Rahmen der Projektgruppe „Teilhabe und Integration mit Befähigung zur beruflichen Eingliederung in Thüringen“, kurz TIBET, organisiert. Gefördert wird das Projekt durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus. TIBET-Tauschbörsen unterhält die SBH Nordost auch in Greiz und Zeulenroda. red