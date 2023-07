Tausende feiern in Gera „Park in Flammen“

Gera. Höhepunkt der Party bei freiem Eintritt am Samstagabend im Hofwiesenpark war das große Feuerwerk.

Tausende Besucher pilgerten am Samstagabend in den Geraer Hofwiesenpark, wo die Geraer Veranstaltungsagentur AT-Events zur Party „Park in Flammen“ eingeladen hatte. Ein Argument für viele Besucher war sicher der freie Eintritt, ein anderes das große, professionelle Feuerwerk, das nach der Absage im vorigen Jahr wegen Hitze und Trockenheit diesmal wieder stattfinden konnte. Minutenlang erhellte die effektvolle Pyroshow den Himmel, davor und danach sorgte DJ Wy auf der Bühne im Hofwiesenpark für musikalische Unterhaltung mit Video-, Licht- und Feuershow auf der Bühne. Nach dem Ende im Park ging es in der Qui weiter. Der Parkplatz am Hofwiesenpark platzte aus allen Nähten, die Polizei war zwischenzeitlich mit einem größeren Aufgebot vor Ort.