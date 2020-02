Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Taylor Thierbach gewinnt Vorlesewettbewerb in Gera

Den Regionalausscheid beim diesjährigen Vorlesewettbewerb gewann am Sonnabend der 11-jährige Taylor Thierbach von der Regelschule „Otto Dix“. Mit einem Auszug aus David Levithans „Letztendlich sind wir dem Universum egal“ und einem ihm unbekannten Text aus dem Buch „Plötzlich Millionär“ von Rüdiger Bertam setzte er sich gegen zehn Konkurrenten von Geraer und Bad Köstritzer Schulen in der Geraer Bibliothek durch.

Taylor Thierbach las aus „Letztendlich sind wir dem Universum egal“. Foto: Monique Hubka/Stadt Gera

In Vorausscheiden in ihren jeweiligen Schulen hatten sich die Finalisten bereits durchgesetzt. In einem gut besuchten Raum mit Eltern, Geschwistern, Lehrern und der Jury im Publikum hatten die Jungen und Mädchen drei Minuten Zeit, aus einem selbst gewählten Buch eine Passage vorzulesen. In diesem Jahr bewerteten die Geraer Autorin Ulla Spörl, die Inhaberin von Brendels Buchhandlung, Daniela Züge, Fachberaterin für Deutsch, Ilona Piegert, Lesepatin Claudia Kuhlage sowie Bibliotheksmitarbeiterin Anke Kerst die Lesetalente.

Nach einer kurzen Pause mussten die Schüler erneut aufs Podium. Das Buch wurde von den Mitarbeitern der Bibliothek ausgewählt. Kurz nach dem Mittag stand schließlich der Sieger fest. Taylor Thierbach überzeugte mit der Interpretation seines Textes die Jury und darf nun zum Bezirksentscheid, der im April in Jena stattfinden wird. Mit viel Glück und Können winken dann noch der Thüringenausscheid sowie das Bundesfinale im Juni.