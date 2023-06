Teenager lösen Einsatz aus - Bargeld aus Wohnung gestohlen

Gera. Die Polizei in Gera ermittelt derzeit unter anderem wegen eines Wohnungseinbruchs, bei dem Bargeld gestohlen wurde. Diese und weitere Poilzeimeldungen.

Offenbar mit einer Flasche warfen Unbekannte zwischen Montag (05.06.2023) und Dienstag (06.06.2023) ein Fenster der Christengemeinschaft in der Lusaner Straße ein. In die Räumlichkeiten wurde laut Polizei aber nicht eingebrochen. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 melden.

Von Teenagern entleerter Feuerlöscher löst Einsatz aus

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagabend in die Platanenstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der Rückseite des Gebäudes ein Feuerlöscher entleert wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass der Feuerlöscher aus einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße gestohlen wurde. Die Diebe, lau Polizei drei Teenager im Alter von 13 Jahren, konnten ebenfalls ermittelt werden. Gegen sie wird nun ermittelt.

Ermittlungen zu Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 25.05.2023 bis 06.06.2023 drangen Einbrecher in die Wohnung einer 32 Jahre alten Frau in der Straße der Völkerfreundschaft ein. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld. Die Kripo in Gera (Telefonnummer 0365/8234-1465) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

