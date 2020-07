Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tempo runter - Verkehrssicherheit hoch

An der sogenannten Fortuna-Kreuzung bei Weida gilt seit Mittwoch (08.07.2020) auf Anordnung der unteren Straßenverkehrsbehörde ein Tempolimit von 60 km/h. An dem Verkehrsknotenpunkt von B 92 und B 175 gibt es immer wieder schwere Unfälle. Noch, so teilt die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage mit, sei das neue Tempolimit nicht kontrolliert worden und es stünde auch noch kein Kontrolltermin fest. Verneint wird aber auch die Frage, ob es eine vorgegebene Art von Schonfrist gibt, um sich an die neue Regelung zu gewöhnen.