Terror im Treppenhaus: Mann dringt in Wohnhaus in Gera ein und löst Polizeieinsatz aus

Gera. Ein Mann soll Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gera belästigt haben. Zudem wehrte er sich gegen die Beamten.

In der Nacht zum Mittwoch wählten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße in Gera den Notruf. Ein Mann war in das Treppenhaus eingedrungen und belästigte die Bewohner.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen 36-Jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Als ihn die Beamten nach draußen begleiten wollten, wehrte sich der 36-Jährige.

Auf Grund seines Zustandes, wurden ein Rettungswagen sowie ein Arzt hinzugezogen. Anschließend wurde er in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben.

Den Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

