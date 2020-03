Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Test-Strecke unter freiem Himmel in Gera gestartet

Die Tests auf das Corona-Virus finden seit Sonnabend in Gera nicht mehr in der Ernst-Toller-Straße statt. In der Nacht zog die Kassenärztliche Vereinigung von dort in die Zelte auf dem Hofwiesenparkplatz um, sagte Geras Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) gegenüber unserer Redaktion. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Dort hatte das Technische Hilfswerk bereits am Mittwochabend drei Zelte aufgestellt, zwei davon sind für das Durchfahren mit dem Pkw geeignet. Unter Vollschutz, im Schutzanzug mit Kapuze, mit Brille, Mundschutz und Handschuhen nehmen zwei medizinische Fachkräfte die Abstriche. Der erste Patient stand vier Minuten vor zehn vorm Bauzaun und wurde wieder in sein Fahrzeug geschickt, um auf das Testgelände zu fahren. In der ersten halben Stunde passierten acht Pkw den Einlass. Die Besatzung aus einem dieser Autos wurde innerhalb dieser ersten halben Stunde getestet. Tests erfolgen nur nach Terminvergabe Sonnabend und Sonntag solle von 10 bis 12 Uhr getestet werden. Dabei können Personen mit Symptomen nicht einfach dorthin kommen, sondern müssen sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 einen Termin holen. Wie lange die Patienten auf ihr Testergebnis warten müssen, könne derzeit nicht genau gesagt werden. Alexander Lieb, Notdienstarzt der Kassenärztlichen Vereinigung erklärte am Sonnabend, dass es vor einer Woche noch sehr schnell ging. „Jetzt kann es ein paar Tage dauern. Die Infektionsrate steigt weiter“. Der Hofwiesenparkplatz ist im Moment komplett gesperrt. Der eingezäunte Bereich wurde dabei so groß gewählt, dass bei Bedarf eine zweite Teststrecke eröffnet werden kann.