Theater Altenburg-Gera: Karten für neue Spielzeit ab 7. September

Die Geraer Theaterkasse in der Bühne am Park (Archivfoto)

Gera. Nach den Vorstellungen dieser Wochen schließen die Theaterkassen des Theaters Altenburg Gera kurzzeitig. Am 25. August wird der neue Spielplan vorgestellt.

Die Vorstellungen des Sommertheaters am Theater Altenburg Gera laufen noch bis zum 29. August. Karten für diese Veranstaltungen können im Vorverkauf bis zum 27. August in den Theaterkassen Altenburg (Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10) und Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) jeweils dienstags und mittwochs, 14 bis 17 Uhr, sowie donnerstags und freitags, 14 bis 18 Uhr, erworben werden. Während der Öffnungszeiten können telefonisch Karten bestellt werden, Telefon: 0365/8 27 91 05 (Gera) und Telefon 03447/ 58 51 60 (Altenburg). Bis 29. August sind Kartenbuchungen online möglich.

Vom 30. August bis 6. September bleiben die Theaterkassen geschlossen und öffnen danach ab Dienstag, 7. September. Dann sind Tickets und Abonnements für die Vorstellungen im September und Oktober in der Theaterkasse Altenburg zu den regulären Öffnungszeiten dienstags, 10 bis 18 Uhr, sowie mittwochs, donnerstags und freitags 10 bis 17 Uhr erhältlich. Die Theaterkasse Gera ist ab dann wieder dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Zudem startet am 7. September der Online-Kartenvorverkauf. Der neue Spielplan für die Monate September bis Dezember wird am 25. August vorgestellt und dann auch im Internet veröffentlicht unter www.theater-altenburg-gera.de