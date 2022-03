Theater Altenburg Gera setzt Spielbetrieb aus

Altenburg/Gera. Das Theater Altenburg Gera muss den Spielbetrieb komplett herunterfahren. Diese Vorstellungen werden abgesagt:

Weil die Inzidenzwerte in Gera und im Altenburger Land weiter steigen und es dadurch zu Personalausfällen gekommen sei, will das Theater Gera Altenburg den Spielbetrieb komplett herunterfahren. In einer Mitteilung informiert das Theater, dass der Spielbetrieb bis zum 20. März ausgesetzt wird.

„Um der zunehmenden Infektionsdynamik unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzuwirken, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Die Fürsorgepflicht für unsere Angestellten ist uns besonders wichtig“, erklärt der Kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold des Theaters Altenburg Gera.

Diese Veranstaltungen müssen abgesagt werden

Aufgrund dessen werden durch das Theater folgende Vorstellungen hiermit abgesagt: „Irgendwie Anders“ am 15., 16. sowie 17. März jeweils um 10 Uhr im Puppentheater Gera; „Die Ratten“ am 18. März um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera; „Biografie: Ein Spiel“ am 18. sowie am 19. März um 19.30 Uhr im Puppentheater Gera; „Synergien – Neun tänzerische Reflexionen“ am 19. März um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera; „Corpus“ am 20. März um 18.00 Uhr im Großen Haus Gera; „Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur“ am 20. März um 18.00 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

Bereits erworbene Karten können innerhalb von 14 Tagen an den Theaterkassen umgetauscht oder zurückgegeben werden, heißt es weiter in der Mitteilung.

Kontaktmöglichkeiten über die Theaterkasse in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1): Di., Mi., Fr. 10.00-17.00 Uhr, Do. 10.00-19.00 Uhr; Theaterkasse in Altenburg (Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10): Di. 10.00-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Mi., Do., Fr. 10.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr