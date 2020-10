Theaterpremieren in Gera am Wochenende

„Der Kontrabaß“ von Patrick Süskind hat am Freitag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera Premiere. Eine zweite Vorstellung folgt gleich am Samstag, 19.30 Uhr, an gleicher Stelle. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Am Samstag, um 19.30 Uhr, präsentiert das Thüringer Staatsballett die Premiere „Tanz aus der Reihe“ im Theater Gera (Großes Haus). Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, um 18 Uhr, statt. Für diese Gala hat Ballettdirektorin Silvana Schröder eine Reihe zumeist eigener Choreografien zusammengestellt. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft.

Im Konzertsaal des Geraer Theaters führen Maximilian Hörmeyer (Violine), Maria Holzer-Graf (Violine), Robert Hartung (Viola) und Viktoria Tater (Violoncello) das Streichquartett Nr. 3 in D-Dur von Ludwig van Beethoven sowie das Quartett Nr. 14 in d-Moll „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert auf. Das 279. Foyerkonzert beginnt am Sonntag, um 11 Uhr. Restkarten sind noch verfügbar.

Im Puppentheater Gera spielt Marcella von Jan am Sonntag, um 16 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren das Märchen „Rapunzel“ mit kleinen Marionetten. Diese Vorstellung ist bereits ausverkauft.

Vorstellungen in Altenburg

Im Theaterzelt Altenburg spielt am Samstag, um 10 Uhr, Tobias Weishaupt für Kinder ab 3 Jahren die Geschichte „Irgendwie Anders“ nach dem Kinderbuch von Kathryn Cave und Chris Riddell. Hier werden beim Malern und Tapezieren plötzlich Lappen, Pinseln und Farbe zu Figuren mit besonderem Eigenleben. Karten sind noch verfügbar.

Die Spezialfassung von Gioacchino Rossinis turbulentem Meisterwerk „Der Barbier von Sevilla“ hat am Samstag, 19.30 Uhr, Premiere im Theaterzelt Altenburg. Noch einmal zu sehen ist die Oper dort am Sonntag, um 18 Uhr. Die Oper zählt zu den beliebtesten Musiktheaterstücken. Restkarten sind für die Vorführung am Samstag noch erhältlich.

Infos und Tickets bekommen Interessierte in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 und 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Ein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen ist derzeit wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten nicht möglich.