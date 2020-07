Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Wald statt Riesengebirge: Geraer „Big Chaps“ auf Konzertreise

Fünf Auftritte in den vergangenen drei Wochen in Gera, trotz aller Widrigkeiten – und nun will man sich bei der Harmonika Big Band „Big Chaps“ der Geraer Musikschule Fröhlich auch die traditionelle Sommer-Konzertreise nicht von Corona verhageln lassen.

Wie Andreas Dörlitz von der Musikschule Fröhlich erklärt, wurde nur das Ziel angepasst. Statt Riesengebirge geht es für die 33 jungen Musiker zwischen 10 und 20 Jahren in den Thüringer Wald. „Die Reise nach Tschechien war uns zu unsicher“, erzählt der Musiklehrer. Durch die hohe Stornogebühr fehle nun zwar das Geld für einen eigenen Bus, dafür gehe man nun eben zum ersten Mal mit dem Zug auf Konzertreise. Instrumente einschließlich Schlagzeug und anderes Equipment folgen im Transporter.

Am Sonnabend, 18. Juli, wolle man die einwöchige Konzertreise antreten, es ist bereits die 27., so Dörlitz. „Hauptquartier“ wird die Jugendherberge Ilmenau, wo wegen der Hygienevorschriften nur Zwei-Bett-Zimmer warten. „Deshalb wollen wir viel draußen sein“, sagt er. Von der Jugendherberge aus soll mit dem Linienbus zu neun Auftritten ausgeschwärmt werden, unter anderem in Suhl, Arnstadt, Königsee oder Ilmenau. Geplant ist Straßenmusik in Fußgängerzonen, auf Marktplätzen, an Ausflugszielen und so weiter. „Wir brauchen wegen Abstandsregeln viel Platz“, erklärt Andreas Dörlitz. Wo sonst vier mal acht Meter gereicht hätten, werden nun sieben mal 12 Meter gebraucht, so der Musiklehrer.

Durch die zurückliegenden Konzerte in Gera ist das Orchester gut vorbereitet. Einen Eindruck erhält man auf der Facebook-Seite der Big Chaps im Internet. „Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter für die Auftritte, kein Regen, nicht zu viel Sonne, wenig Wind“, sagt Andreas Dörlitz. Dann dürfte einer tollen Konzertreise auch unter den Corona-Vorzeichen eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

Die „Big Chaps“ auf Facebook: www.facebook.com/HarmonikaBigBandBigChaps