Ticketsystem für Weihnachtsgottesdienste gestartet

Kantor Martin Hesse von der Kirchgemeinde Gera zeigt die Startseite für das Buchen von Plätzen für Weihnachtsgottesdienste in den evangelisch-lutherischen Kirchen in Gera

Um 11 Uhr ist am Donnerstag das Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste in Gera gestartet. Kantor Martin Hesse zeigt die Startseite der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Gera. Auch die Katholische Kirche hat eine Internetseite dafür geschaltet. Mit der online-Anmeldung soll transparent werden, wo noch Plätze frei sind. Vermieden werde so das Anstehen vor den Kirchen und das Ausfüllen der Kontaktdaten. Jeder, der als angemeldet gilt, kann sich ein Ticket ausdrucken oder es per Smartphone vorzeigen. Zusätzlich soll die Anmeldung in Kirchenbüros möglich sein.

www.ev-kirchenkreis-gera.de; www.kath-kirche-gera.de