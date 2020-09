Tiefgarage beschädigt - Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

Tiefgarage beschädigt

Wie jetzt erst bekannt wurde, missachtete ein unbekannter Fahrer mit seinem Gefährt bereits am Samstag gegen 18 Uhr die Höhenbegrenzung der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Schleizer Straße in Gera. Beim weiteren Befahren der Tiefgarage kollidierte der Unbekannte mit mehreren Verkehrszeichen und beschädigte diese. Trotz des Schadens setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls des Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0365-8290 bei der Polizei Gera zu melden.

Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

Eine Gruppe von drei jungen Männern (28, 29, 34 Jahre) und einer 20-jährige Frau befanden sich Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Park an der Altenburger Straße in Gera. Die vier jungen Leute hörten Musik, über welche sich eine weitere Gruppe von vier derzeit noch unbekannten jungen Männern beschwerte. Aus dem Gespräch heraus entwickelte sich ein erhitzter Streit, bei dem die vier Unbekannten die andere Gruppe bedrohten. Bevor die Polizei eintraf, entfernte sich die Gruppe aus dem Park und konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen der Streitigkeit und zu den Tätern hat die Geraer Polizei aufgenommen.

