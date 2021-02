Tiere dürfen und wir nicht

Meine Haarpracht hat gelitten. Das Rot deckt nicht mehr überall. Auf meinem Schopf bahnt sich Grau den Weg in die Öffentlichkeit. Mit dem Gang zum Friseur wollte ich das Preisgeben vermeiden. Mein Termin fürs Schönsein fiel dem zweiten Lockdown zum Opfer. Selber färben. Nein. Ein Freund aus dem Schwaben-Ländle bot sich für diese Aktion an. Ich lehnte dankend ab. Wer sich mit einem Hundetrimmer selbst die Haare abraspelt, den lasse ich nicht an meine ran. Seinen Benno ließ er im neuen Jahr nicht davonkommen. Und schon sind wir beim Problem, das uns durch die unterschiedlichen Vorschriften der Länderregierungen beschert wird. Während der Pandemie dürfen die Hunde in Thüringen schick sein, in Nordrhein-Westfalen bis vor kurzem nicht. Eine Hundefriseurin aus Emsdetten hatte jedoch Klage eingereicht. Sie empfand die Schließung als unfair, weil man in jedem Hotel sein Essen bestellen und abholen dürfe. Auch bei ihr könne man den Hund abgeben und abholen. Die Frau bekam Recht. Auch zwei Hundesalonbetreiber aus Baden-Württemberg wehrten sich mit Erfolg. Sie dürfen öffnen. Ob Hunde- oder Friseursalon oder Kosmetikstudios - alle drei Handwerke bieten Dienstleistungen an, bei denen Hygiene zum Grund-Standard gehört. Und sie legten alle noch einmal nach, um diesen Standard auf die Spitze zu treiben. Warum gibt es solche Unterschiede?