Tierisch abwechslungsreiche Ferientage in Gera

Ferientipps in Geraer Einrichtungen für die zweite Ferienwoche.

Museum für Naturkunde

Dienstag, 18. Juli, 14 Uhr: „Muscheln und Schnecken“, (ab 6)Donnerstag, 20. Juli, 14 Uhr: „Schatzjäger – Mineralien und Fossilien“ (ab 6 Jahren)

Stadtmuseum

Dienstag, 18. Juli, 14 Uhr: Rundgang „Zwischen Dachstuhl und Kellergewölbe“ (Anmeldung erforderlich unter Telefon 0365/8 38 14 70 oder E-Mail: stadtmuseum@gera.de)Mittwoch, 19. Juli, 14 Uhr, Nicolaiberg 3: Taschenlampenführung (Taschenlampe mitbringen)

Museum für Angewandte Kunst

Für den Workshop „Erlebe dein blaues Wunder“ zum Druck mit blauer Farbe am Donnerstag, 20. Juli, 11 bis 13 Uhr, ist eine Anmeldung bis 13. Juli erforderlich, unter 0365/8 38 14 36 oder per E-Mail ortmeyer.julia@gera.de.

Stadt-und Regionalbibliothek

Donnerstag, 20. Juli, 15 bis 18 Uhr: „Let’s zock – Gaming-Nachmittag ab 7 Jahre“

Tierpark

Geöffnet ist täglich 9 bis 18 Uhr.

Geraer Jugendclubs/ „Sommer in der Stadt“

Unter dem gemeinsamen Slogan „Sommer in der Stadt“ haben die Geraer Jugendclubs, Jugendvereine- und Einrichtungen ihre Sommerferienangebote gesammelt. Im Naturbad Kaimberg wird der „Sommer in der Stadt“ am Donnerstag, 13. Juli, 14 Uhr offiziell eröffnet.

Jugendclub Bumerang, Werner-Petzold-Straße 10:

Dienstag, 18. Juli, ab 12 Uhr Badetag (Kosten 7 Euro)

Mittwoch, 19. Juli, ab 12 Uhr: Wanderung zum Geraer Wasserfall

Jugendclub C-One (Tonhalle):

Dienstag, 18. Juli, ab 14 Uhr: Burger zubereiten (ab 10 Jahre, 1 Euro)

Mittwoch, 19 Juli, 14 Uhr: Minigolf auf der Minigolf-Ranch (Anmeldung unter c-one@g-26.de, ab 10 Jahre, Kosten 2 Euro)

Donnerstag, 20. Juli ,14 Uhr: Klettern in Greiz (Anmeldung: c-one@ g-26.de, ab 10 Jahre, Kosten 2 Euro)

Freitag, 21. Juli, 14 Uhr, Flagfootball im Park (ab 10 Jahre)

Jugendclub CM (Fritz-Gießner Straße 14):

Montag, 17. Juli, 14 Uhr Bewegungs-Challenge (Anmeldung erforderlich, Telefon 0365/4 20 67 21)

Dienstag, 18. Juli, 10 Uhr, Wanderung an die Brahme mit Picknick (Anmeldung erforderlich)

Freitag, 21. Juli, 9 Uhr: Kochen in der Eventküche (Anmeldung erforderlich)

Jugendhaus Shalom (Julius-Sturm-Straße 3)

Montag, 17. Juli, Ausflug ins Jumphouse Leipzig (Anmeldung erforderlich: Tel. 0159/04816836, Email: jugendhaus-shalom@posteo.de/ Kosten 8 Euro)

Dienstag, 18. Juli, 15.30 Uhr, Basketballturnier.

Mittwoch, 19. Juli, 15.30 Uhr, Gang-Beasts-Turnier, danach Veganes Kochen (Kosten: 2 bis 5 Euro)

Donnerstag, 20. Juli, ab 15.30 Uhr: Actionpainting

Freitag, 21. Juli, ab 15.30 Uhr: Quiznachmittag

Sonntag, 23. Juli: Wanderung im Elbsandsteingebirge (Anmeldung erforderlich)

Skatepark Gera, Hofwiesenpark:

Mittwoch, 19. Juli, 9 bis gegen 20 Uhr: Ausfahrt ins Heizhaus Leipzig (Anmeldung erforderlich, unter Telefon: 0152/53 75 36 32) red