Tierische Tragikomödie ist in Gera zu erleben

Gera/Altenburg. Das wird auf den Theaterbühnen in Gera und Altenburg in den nächsten Tagen geboten.

Das Theater Altenburg Gera hat für die nächsten Tage ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Gera

Am Freitag, 20. Mai, hebt sich um 19.30 Uhr der Vorhang im großen Haus für die Produktion „Impulse“.

Der dreiteilige Ballettabend vereint Choreographien aus den Niederlanden und Großbritannien. Eine weitere Vorstellung folgt am Samstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr in der gleichen Spielstätte.

Das Puppentheaterstück „An der Arche um Acht“ erzählt am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr mit viel Witz über Freunde, die fest zusammenhalten.

Zudem philosophieren die Pinguine über die Existenz einer überirdischen Macht, über moralische Gebote und Verbote sowie die Angemessenheit von Strafen. Das turbulente Treiben der Pinguine wird live am Flügel begleitet.

In einem Konzert am Sonntag, 22. Mai, um 18:00 Uhr wird Organist Sebastian Heindl erneut die Sauer-Orgel im Konzertsaal zum Erklingen bringen.

1997 in Gera geboren, gilt Heindl als Ausnahmetalent der jüngsten Organisten-Generation. Begleitet wird er von der jungen Pianistin Charlotte Steppes – ebenfalls ein vielversprechendes Talent.

In dem Konzert widmen sich die beiden Künstler Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns und Marcel Dupré.

Seit der Uraufführung am Berliner Lessingtheater 1911 zählt das Stück „Die Ratten“ zu den erfolgreichsten Dramen von Gerhart Hauptmann. Die Berliner Tragikomödie ist am Sonntag, 22. Mai, um 19.30 Uhr im großen Haus zu erleben.

Altenburg

Philip Glass ist einer der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Musik. Für seine im Jahr 2000 in Seattle uraufgeführte Kammeroper „In der Strafkolonie“ griff Glass auf Franz Kafkas 1919 veröffentlichte gleichnamige Erzählung zurück.

Das Werk, in einer eindringlichen Inszenierung von Angelika Zacek, präsentiert das Theater Altenburg Gera nun erstmals am Freitag, 20. Mai um 19.30 Uhr im Theaterzelt.

In die Welt der Chansons kann am Samstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr im Theaterzelt gemeinsam mit Schauspielerin Michaela Dazian und Schauspielkapellmeister Olav Kröger eingetaucht werden. Geboten werden Titel aus 100 Jahren Diseusen-Geschichte: Von „Zieh dich aus, Petronella!“ bis hin zu „Sagen Sie‚ Sie“.

Karten

Die Theaterkasse in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Karten können in der Theaterkasse in Altenburg (in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10) dienstags 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, sowie mittwochs, donnerstags und freitags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr erworben werden.

Darüber hinaus sind Theaterkarten auch im Presseshop in Gera, Johannisstraße 8, erhältlich.

www.theater-altenburg-gera.de