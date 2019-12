Zur "Tierischen Weihnacht" am Sonntag im Tierheim Gera kamen Josy Müller (links), Luca und Jenny Geißler. Sie haben sich Flocke angeschaut.

Gera. Der Förderverein Tierheim Gera veranstaltete am dritten Advent die „Tierische Weihnacht“

Tierische Weihnacht im Franzosenweg in Gera

Etwas unruhig war manches Tier am Sonntag. Für ein paar Stunden herrschte viel Trubel. Der Förderverein Tierheim Gera organisierte wie jedes Jahr die „Tierische Weihnacht“. Der Beweggrund ist, öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Anne-Cathrin Michel schleppte zwei große Kisten mit Futter, Decken, Spielzeug und Putzmittel in den Franzosenweg. „Ende November habe ich über Facebook einen Aufruf gestartet, dass ich fürs Tierheim sammeln will. Zehn Leute machten mit.“

Rund 80 Tiere werdengegenwärtig betreut Daniela Wedel nahm die zahlreichen Spenden entgegen. Darunter war sogar eine ökologische Kiste. Die 45-Jährige half an diesem Tag gern. Auch andere Unterstützer packten an. Acht Mitarbeiter kümmern sich gegenwärtig rund um die Uhr um etwa 80 Tiere. Darunter sind zum Beispiel Hunde, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen. Die Neuzugänge sind zwei Kubafinken und zwei Binsenastrilde. „Sie wurden Anfang Dezember in Gera-Lusan in einem Käfig neben einem Fahrstuhl abgestellt“, erzählt die Tierheimleiterin Bärbel Zimmer. Roy Dietsch interessiert sich für die Vögel. „Mein Leidenschaft schon von klein auf.“ Er habe zwei Volieren mit insgesamt 22 Vögeln. Im neuen Jahr will er wiederkommen und mit der Chefin alles besprechen. „Denn jetzt werden keine Tiere mehr vermittelt. Sie gehören nicht unter den Weihnachtsbaum.“ Ehepaar Wittigs Malteser ist im Mai dieses Jahres gestorben. „Wir sind über 70 Jahre und zu alt für einen einen Neuen.“ Das Paar erkundigt sich, ob Gassigänge mit Tierheimhunden möglich sind. So wird den Vierbeinern Auslauf und ein Stück Normalität verschafft. Manche Tiere mussten Schreckliches durchleben. Familie Nordheim fragte ebenfalls nach, Hunde auszuführen. Noch etwas verspielt ist der Welpe von den Häselbarths. Die Familie aus Weißig hatte sich am 9. Oktober die MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ aus Gera angesehen. Abby, ein Rottweiler-Schäferhund-Mischling, mit acht Welpen wurde vorgestellt. Einen nahmen die Häselbarths zu sich. Nero besucht inzwischen die Hundeschule. Die gesammelten Futterspenden von Sonntag werden eine Weile reichen. Zudem spendeten die Besucher rund 2400 Euro. „Ich bin total überrascht“, so die Tierheimleiterin Bärbel Zimmer. An Heiligabend erhalten die Tierheimbewohner auch Geschenke. Die Mitarbeiter bereiten extra Leckerlis vor und zudem gibt es Spielzeug. Wer spenden möchte, fragt bitte nach, was benötigt wird unter Telefon 0365/413066