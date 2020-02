Stallmitarbeiter Olaf begleitet ein Pferd aus der alten Reithalle (im Hintergrund) in die neue. Die alte soll ab kommender Woche abgerissen werden.

Gera. Vier Monate nach Einweihung des Geraer Reithallen-Neubaus können seit Montag 32 Pferde in ihre neuen „Wohnungen“ einziehen.

Tierischer Umzug im Reitstadion Gera-Milbitz

Unaufgeregt lassen sich Bellevue und Rubin in ihre neuen Zimmer führen, wo das „Frühstück“ schon wartet und auch gleich verkostet wird. „Sicher bekommen die Tiere das mit, aber es ist keine allzu große Umstellung“, sagt Ulrich Wittig: „Auch die gewohnten Nachbarn bleiben weitgehend die selben.“ Viel aufregender als für die Pferde ist dieser Montagmorgen für Stallmeister Wittig, das Stallpersonal und die Vereinsmitglieder des Reitvereins Gera. Es ist der herbeigesehnte Morgen des Umzugs aus der alten in die nagelneue Reithalle in Gera-Milbitz.

Aufatmen bei Geraer Reitverein nach langen Provisorien „Natürlich bin ich erleichtert, man hat diese neue Halle, die den ganzen Winter über leer steht, und kann die Gründe dafür nicht so richtig nachvollziehen“, sagt Susanne Schöne. Sie ist seit 1998 im Reitverein und ihre Westfalen-Stute Flaminia hat eine der 32 neuen, jeweils 12 Quadratmeter großen Pferdeboxen bezogen. Erleichtert und freudig sei sie vor allem nach „der langen Zeit der Provisorien“ seit dem Hochwasser von 2013, sagt sie: „Wir haben uns alle damit arrangiert und durchgehalten.“ Das sei auch ein Verdienst des Vereinsvorstandes um die Vorsitzende Sabine Beikirch, sagt Ulrich Wittig. Ende Oktober 2019 wurde im Reitstadion Milbitz der vom Land geförderte und von der Thüringer Landgesellschaft errichtete Reithallen-Neubau feierlich eingeweiht. Allein, die Ab- und Übernahme durch die Stadt Gera zog sich. Es ging um die Beseitigung von Mängeln, um die Klärung von Grundstücksfragen und eine vollständige Dokumentation, wobei nicht jede Forderung von der Landgesellschaft nachvollzogen werden konnte, wie unserer Redaktion Mitte Januar mitgeteilt wurde. Inzwischen scheinen die Irritationen aber ausgeräumt, ist der Mietvertrag für die Halle zwischen Stadt und Reitverein abgeschlossen, bestätigt Ortsteilbürgermeister Norbert Geißler (CDU). Aus der voll belegten alten in die voll belegte neue Halle Stallmeister Ulrich Wittig auf der neuen Reitbahn. Foto: Marcel Hilbert Dass die Pferde nun umziehen konnten, ist aber nur die eine Seite, denn die alte Halle war und ist durchaus noch nutzbar und ein paar Tage wird die dortige Reitfläche auch noch in Anspruch genommen, sagt Stallmeister Wittig, der auf der Bahn in der neuen Halle noch letzte Vorbereitungen treffen müsse. Doch die alte Halle muss weg, als Teil des Hochwasserschutzes an der Weißen Elster, um Baufreiheit für die nächsten Arbeiten zu schaffen. Aus Naturschutzgründen – neben den Pferden leben bis zu 40 Schwalbenpaare in der alten Reithalle – ist diesem Abriss ein natürliches Zeitfenster gesetzt. Hätte sich der Umzug noch länger verzögert, hätte man dieses Zeitfenster verpassen können und damit einen Verzug aller weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen um bis zu einem Jahr riskiert. Zumindest mit dem Abriss kann nun zeitnah, genauer gesagt ab kommendem Montag, begonnen werden. Wie es mit dem Hochwasserschutz im Ortsteil Milbitz/Thieschitz/Rubitz ansonsten weitergeht, darüber soll in einer kurzfristigen Veranstaltung am Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr, im Vereinshaus Thieschitz durch Vertreter der Landgesellschaft informiert werden, wie der Ortsteilbürgermeister mitteilt. „Bewohner“ der neuen Reithalle sind zwischen 3 und 26 Jahren alt Das Futter schmeckt auch in der neuen Box. Foto: Marcel Hilbert Für Ulrich Wittig und sein Stallpersonal geht die Arbeit nun in gewohnter Weise in der neuen Halle weiter. „Die alte Halle war voll belegt, die neue ist es auch. Es gibt eine Warteliste für freiwerdende Stallboxen.“ Der überwiegende Teil der Pferde seien Pensionspferde von Vereinsmitgliedern. Es gibt aber auch vereinseigene Pferde, sogenannte Schulpferde. Gigant und Pauline sind solche, an denen der Nachwuchs ausgebildet werde, sagt Wittig. Beide bringen es übrigens bereits auf stolze 26 Jahre, die jüngsten Tiere sind drei Jahre alt. Nun kann der Blick nach vorn gerichtet werden. Zum Beispiel auf den 6. Juni. Dann soll die erste Reitsport-Veranstaltung des Vereins seit 2013 stattfinden. „Ein kleines Reitturnier zunächst, für Kinder und Jugendliche als Wertungsprüfung für die Stadtjugendspiele“, sagt Vereinschefin Sabine Beikirch. Es soll gleichzeitig eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit werden, sich anzuschauen, was sich auf dem Areal alles getan hat.