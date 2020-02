Das Mehrgenerationenhaus in der Geraer Fritz-Gießner-Straße, in dem auch das Familienzentrum beheimatet ist,

Gera. Logopäde gibt Eltern in einer Veranstaltung der AOK Plus Hinweise für das Sprechenlernen ihrer Kinder.

Tipps für die Sprachentwicklung bei Kleinkindern

Eine AOK-Veranstaltung in Gera zur Sprachentwicklung bei Kleinkindern will Eltern Tipps zur Förderung im 3. Lebensjahr geben. Die Kinder werden in diesem Alter mobiler, lernen sprechen und entdecken zunehmend selbstständig die Welt. In der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam wachsen“ erklärt der Logopäde Christian Gerth, wie Kinder in der Sprachentwicklung unterstützt werden können, gibt Tipps, die im Familienalltag gut umzusetzen sind und zeigt mögliche Störungen im Kleinkindalter auf.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 25. Februar, von 17 bis 19 Uhr im Familienzentrum Gera, Fritz-Gießner-Straße 14, statt. Angesprochen sind Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Die Teilnahme ist für alle Interessierten, unabhängig der Krankenkassenzugehörigkeit, ist kostenfrei. Bei Interesse ist eine Anmeldung erforderlich. Diese nimmt ab sofort AOK-Mitarbeiterin Heidemarie Schild kostenfrei unter Telefon 0800/10 59 08 48 13 oder per E-Mail heidemarie.schild@plus.aok.de entgegen.