Ton und Themen

Katja Grieser lässt Entwicklungen der letzten Zeit Revue passieren

Wie schnell sich Themen ändern können, ist mir in den letzten zweieinhalb Jahren bewusst geworden. Dass das Wort Inzidenz einmal in aller Munde ist und jeder weiß, was es bedeutet, hätte ich mir nie träumen lassen. Und auch nicht, dass eine Kollegin im September zu mir sagt: „Ich hab die Heizung noch nicht angestellt“. Aktuell tobt der Wettbewerb „Wer schafft es länger, der Kälte zu trotzen“.

Es sind aber nicht nur Themen, die sich geändert haben, sondern auch der Ton – besonders in den vermeintlich sozialen Netzwerken. Da wird beschimpft, beleidigt, gehetzt, bedroht. Das ist Alltag und nicht nur auf Politiker begrenzt. Journalisten kennen das auch. Uns wurde vorgeworfen, wir hätten das falsche Foto von der Demo am Montag in Gera veröffentlicht. Hm, das falsche? Welches wäre denn das richtige gewesen? Das ist das Problem bei der Gemengelage. Die einen sind pro Putin, die anderen kontra Coronamaßnahmen, die nächsten mit der Gesamtsituation unzufrieden und wieder andere nutzen den Auflauf, um ihre Gesinnung kundzutun.

Amüsant finde ich übrigens, wenn uns vorgeworfen wird, dass die Regierung uns sagt, was wir zu schreiben haben. Also mich hat Angela Merkel in ihrer 16-jährigen Ära nicht ein einziges Mal angerufen. Der Bundes-Olaf, wie ihn Sozialdemokraten mitunter nennen, auch nicht. Dabei hätte er es viel leichter als seine Vorgängerin, an mich ranzukommen: Als Corona-Geimpfte bräuchte er doch nur den Chip, der mir mit dem Serum angeblich injiziert wurde, aktivieren müssen...